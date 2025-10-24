前橋市の小川市長が市の既婚男性の職員とラブホテルで面会していた問題で、議会から、辞職して出直し選挙を求められたことを受けて小川市長は２４日、市民との対話集会を開いて判断する考えを示しました。

この問題を巡っては、前橋市議会の最大会派を含む７つの会派が２２日、小川市長に対して自ら辞職して選挙で民意で問うよう求める文書を提出しました。先週、続投を表明した前橋市の小川市長ですが２４日の定例会見で、辞職や出直し選挙について市民との対話集会を行い判断する考えを示しました。市民の意見を聞き説明する場を来月の早い時期に公開で行う方針です。会見では現在の思いを涙ながらに述べました。

一方、山本知事は２４日の定例会見で、市議会の申し入れについて、「正しいアプローチ」などと評価したうえで、選挙で民意を問うべきとの考えを示しました。

「やっぱり今の説明に納得している人ってほとんどいない。それを最後まで振りかざして自ら招き入れた窮地を乗り切ろうとしていることにみんなすごく怒っているんだと思う。本当に続けたいとお考えになるのであれば、１回ちゃんと辞めてけじめをつけて出直し選挙に出られたらいいんじゃないかと。」（山本知事）

そのうえで、小川市長と「腹を割った議論ができない」とし、県と前橋市のさまざまな協議が滞っているとしました。