WEST.神山智洋、関西出身グループ4人目の結婚 10日間で2人が発表“ラッシュ”話題
7人組グループ・WEST.の神山智洋（32）が24日、結婚を発表した。お相手は一般女性としている。所属するSTARTO ENTERTAINMENTのタレントとしては関西出身のグループの結婚が続いており、14日にはSUPER EIGHT・村上信五（43）が発表。異例の10日間で2人の結婚発表となった。
【写真】エッジの効いたTシャツがクール！アクセサリーもおしゃれな神山智洋
今年は1月に同グループの桐山照史が元バレーボール女子代表の狩野舞子と、2月にはSUPER EIGHTの大倉忠義（40）が一般女性、10月に村上も一般女性との結婚を発表とラッシュに状態に。
SNSでは「結婚ラッシュやね…」「関西勢、結婚ラッシュだなぁ」「最近は村上くんの結婚もあったし、関西勢続くな」」「関西にラッシュがきてる…」と反響が寄せられている。
神山はこの日、事務所を通じてコメントを発表。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。」と報告。
「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」とつづっている。
神山は兵庫出身の32歳。2014年4月にWEST.のメンバーとして「ええじゃないか」でCDデビュー。メンバーカラーは緑。個人ではWOWOWドラマ『白暮のクロニクル』、東海テレビ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノゥ〜』で主演を務めるなど俳優としても活動している。
【写真】エッジの効いたTシャツがクール！アクセサリーもおしゃれな神山智洋
今年は1月に同グループの桐山照史が元バレーボール女子代表の狩野舞子と、2月にはSUPER EIGHTの大倉忠義（40）が一般女性、10月に村上も一般女性との結婚を発表とラッシュに状態に。
神山はこの日、事務所を通じてコメントを発表。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。」と報告。
「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」とつづっている。
神山は兵庫出身の32歳。2014年4月にWEST.のメンバーとして「ええじゃないか」でCDデビュー。メンバーカラーは緑。個人ではWOWOWドラマ『白暮のクロニクル』、東海テレビ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノゥ〜』で主演を務めるなど俳優としても活動している。