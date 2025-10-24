お笑いコンビ「パックンマックン」のパックンことパトリック・ハーラン（54）が24日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜7・30）に生出演し、この日行われた高市早苗首相（64）の所信表明演説について私見を語った。

衆参両院で所信を表明した高市氏は「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。日本列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。絶対にあきらめない決意をもって国家・国民のために働いていく」などと述べ、物価高対策や安全保障などについて方針を明らかにした。

「力強い経済政策」「力強い外交・安全保障」「強い経済」など、強い、力強いといった文字通りの“パワーワード”を12回使用した。

これについてパックンは、「強い表現については、初女性総理だし、少数与党だし、ちょっと弱いイメージを払拭するために、無理にでも強いという言葉を連発しているように少し聞こえるかもしれない」と分析。「僕は高市さんの本音だと思う。本当に好きな言葉であって、目指している強い日本が言葉に表れているのかなと思う」と見解を示した。

言葉の力強さとは対照的に、政治とカネ問題への取り組みなど、政治改革に触れることはなかった。パックンは「ただ国民が気にしている、いろんなテーマというか、イシューができてないというのも目立っている。（ガソリン暫定税率の）負担軽減をどうするのかとか、他の党が意識している議員定数の削減とか、全く触れていないんですよね。政治とカネもそうなんですけど」と指摘。「強いと思っているなら、弱点とされるところも触れて、強い対策を見せて欲しいと思う」と述べた。