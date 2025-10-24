きのう行われた、プロ野球ドラフト会議。“滝行”でドラフト成功を祈願した、若狭敬一キャスターも見守る中、ドラゴンズが1位指名したのは…

【写真を見る】若狭敬一アナの“滝行効果”か 青学･中西聖輝投手を単独指名 2位指名･櫻井頼之介投手は“即戦力右腕” 3位指名･篠粼国忠投手は193㎝ 最速157キロ

（アナウンス）「中西聖輝 投手・青山学院大学」

（若狭）「きた～～～！ 一本釣り、一本釣り！」

中西投手は高校、大学と全国制覇に導いた完成度の高い“本格派の右腕”。1年目からローテーション入りを期待できる即戦力です。





井上監督がサプライズ⁉

（青山学院大学・中西聖輝投手）「自分は誰にも負けたくないという気持ちが一番強いので、どのステージで野球をやっても一番になるという強い気持ちを持ってプレーしたい」

そして、指名後には井上監督が青山学院大学を訪れ、ドラフト会場の入場証を記念に手渡すというサプライズ。



しっかり、中西投手の心をつかみました。

（中日ドラゴンズ 井上一樹監督）

「すごく素晴らしい体格をしているので、これはもう期待通りだな、期待できるなという印象」



（中西投手）

「期待に応えられるように頑張りたい」

“即戦力右腕” 2位指名･櫻井頼之介投手

そして、2位指名された、東北福祉大学の櫻井頼之介投手。



櫻井投手は、今年の大学日本選手権で全国制覇を果たし、最優秀投手賞も獲得。変化球も多彩で完成度が高く、こちらも1年目からの活躍が期待できる、即戦力右腕です。



（東北福祉大学 櫻井頼之介投手）

「野球をしている人たちに、憧れられる、目標にされる選手になりたい」

193㎝ 最速157キロのストレート 3位指名･篠粼国忠投手

3位指名された、徳島インディゴソックスの篠粼国忠投手は、193センチ105キロの体格から、最速157キロのストレートを投げ込む将来性が期待されるピッチャーです。



（徳島インディゴソックス 篠粼国忠投手）

「（ドラゴンズは）左投手も右投手もすごくいい投手がたくさんいるので、その中で自分もローテーションに入れるように、頑張っていきたい」

実り多かった、ドラゴンズのドラフト。我らが若狭キャスターの“滝行”。ことしもその御利益がありました⁉