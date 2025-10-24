A3/B4の学習教材を等倍コピーできる！ 在宅学習に便利なA3インクジェット複合機
エプソン販売は10月24日、A3対応のインクジェット複合機「カラリオ EP-988A3」を発表した。A3サイズのプリントに対応したモデルで、A3やB4サイズの原稿を二つ折りにしてスキャンしてA3/B4でプリントする等倍コピー機能を備えた。学習教材を利用する機会の多いファミリー層に訴求する。
価格はオープンで、実売価格は43,340円前後。発売は11月20日。
A3/B4の学習教材を等倍コピーできるA3インクジェット複合機「カラリオ EP-988A3」
6色の染料インクを搭載したインクジェット複合機。プリントはA3まで、スキャンはA4までに対応する。推し活で人気のうちわ制作なども、A3やB4の用紙1枚で完成する。
A3プリント対応ながらコンパクトに仕上げた
新機能として、A3やB4サイズの原稿を二つ折りにして表裏2回に分けてスキャンすることで、等倍サイズでコピーする機能を搭載した。これにより、学習教材に多いA3/B4サイズの資料や大判文書を縮小せずにコピーできる。
2つ折りにした原稿を2回に分けてスキャンし、1枚のA3やB4の用紙にプリントできる
また、よく使う機能を最大3つまでホーム画面に登録できる「らくらくモード」を新たに搭載し、操作性を向上した。
本体サイズは479×356×148mm、重さは約8.5kg。
