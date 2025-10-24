24日、鹿児島市内は曇り空でしたが、鮮やかなコスモスが見ごろを迎えています。

鹿児島市下福元町の慈眼寺公園です。およそ4万本のコスモスが7分咲きです。ことしは夏の気温が高く例年より1週間ほど遅い見ごろとなりました。

24日朝は、鹿児島情報高校の生徒が校外学習に訪れ、秋を感じながらコスモスの撮影を楽しんでいました。

（情報高校2年生）

「彩りがよく、秋にピッタリ」

「小さいときにおじいちゃんと来たことがあるから、久しぶりに見られてうれしい」

一方こちらは鹿児島市の都市農業センターです。およそ23万本のピンクやオレンジのコスモスが8分咲きとなり、こちらも見ごろです。

写真を撮る家族連れやカップルのほか、お弁当を広げる人の姿も見られました。

（薩摩川内市から）

「満開の時に来られてよかった」

「初孫だから（一緒に来られて）いい思い出」

（日置市から）「いつもこの時期に咲く（から来た）。毎年きれい」

Q.写真はとった？

（日置市から）「たくさん撮った。娘と歩いている写真など」

秋の風とともに色鮮やかなコスモスを楽しんでいました。

