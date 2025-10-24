格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は２４日、ＲＩＺＩＮオフィシャルアンバサダーのくるみ（蒼瀬くるみ）がメニエール病の診断を受けたため、治療に専念すると発表。１１月３日「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １２ｉｎ ＫＯＢＥ」、また付随するプロモーションイベント・番組等への出演は見合わせることとなった。

なお同大会の解説は、ピンチヒッターとしてＲＩＺＩＮガール２０２５のメンバーでキャプテンを務める武井さら（たけい さら）が代打を務める。

くるみは「先月体調が悪くなって、病院に行ったらメニエール病と診断されました。今はもうお薬をもらって病院にも行ってだいぶ元気なんですけど、今回の１１月大会は大事をとってお休みすることになりました。その前のバラ呼びとかも、今回はお休みさせてもらっています」と報告。

「当日も武井さんがピンチヒッターになってくれるということで。武井さん、ありがとうございます。私も早く元気になって、まあもう元気なんですけどもっと元気になって、早く皆さんに会えるのを楽しみにしています。久々に今回はＰＰＶで大会を観ようと思っています。皆さんに早く会えるのを楽しみに頑張ります」とコメントを寄せた。