「テニス」は「寿命が伸びるスポーツ」第1位!? 藤井サチ 夫婦で新たな挑戦「おばあちゃん、おじいちゃんになっても健康でいたい」
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとFUKAMI）。
10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル、タレント、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。この記事では、夫婦でできる運動などについて語った19日の模様をお届けします。
FUKAMI：サッちゃん（藤井）は、これから30代に向けて、何か新しく挑戦していきたいお仕事や、より力を入れていきたいお仕事などありますか？
藤井：難しいですね……でも、あまり先のことは考えないようにしていて。今いただいているお仕事を一つひとつを本当に「全力でやろう！」という感じです。
FUKAMI：素晴らしい。
すみれ：ご結婚されたばかりですが、今後、プライベートで何か挑戦したいとかありますか？
藤井：やはり、「おばあちゃん、おじいちゃんになっても健康でいたいな！」と、より思うようになったので、夫婦でできる運動、楽しみながらできる運動ということで、テニスを始めたいなと思っています。
すみれ：旦那さんもすごくテニス上手ですもんね。
藤井：すごく強かったので、教えてもらいつつ、「クオリティ・タイム」（※大切な人と充実した特別な時間を過ごすこと）的な感じで一緒に週末も過ごせるし、健康にもなるし、一石二鳥じゃないですか。
すみれ：確かに！ 私もテニスやりたい！
藤井：やろう！ テニスって寿命が伸びるスポーツ第1位だった気がする。ウォーキングとテニスが、すごく寿命が伸びるそうです。意外と筋トレとかは（ランキングの上位に）入っていない。
すみれ：へえー！
FUKAMI：やはり有酸素運動がいいみたい。
すみれ：ハアハアしないと駄目なんだ！
番組では他にも、ポジティブ思考・セルフケア、結婚してからの家族観などについて語っていただきました。
