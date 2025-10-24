清春 2026年ツアー『余る程に楽園』開催決定！ デビュー33年目で脅威の継続、活動総括フェーズへ
デビュー30周年記念での黒夢の再始動と並行し、昨年から今年にかけて約100公演のロングツアーをおこなっている清春さんが、2026年の新たなツアー「余る程に楽園」を発表しました。
◆デビュー33年目！ 精力的な活動、その意図とは？
清春さんは近年、自身の活動において、しばらく訪れていなかった各地方への再訪を実現させています。これは、この数年の活動が、これまでの自身のキャリアを総括するフェーズに入っていることを具体的に示しているものだと言います。
その意図の有無に関わらず、デビュー33年目にして恐るべき本数のツアーを続行する清春さんから、今後も目が離せません。
＜「清春 TOUR 天使ノ詩2026『余る程に楽園』」公演スケジュール＞
・2月9日（月）恵比寿LIQUIDROOM
・2月28日（土）新宿THEATER MILANO-Za
・3月1日（日）新宿THEATER MILANO-Za
・3月28日（土）滋賀U★STONE
・3月29日（日）滋賀U★STONE
・4月5日（日）Zepp Shinjuku (TOKYO)
・4月11日（土）広島LIVE VANQUISH
・4月12日（日）米子AZTiC laughs
・4月24日（金）名古屋BOTTOMLINE
・4月25日（土）浜松Live House 窓枠
・5月4日（月）金沢EIGHTHALL
・5月14日（木）SUPERNOVA KAWASAKI
・5月15日（金）SUPERNOVA KAWASAKI
・5月29日（金）名古屋Electric Lady Land
・5月30日（土）名古屋Electric Lady Land
・6月6日（土）神戸Harbor Studio
・6月7日（日）大阪GORILLA HALL
・6月14日（日）Zepp Shinjuku (TOKYO)
＜チケット情報＞
12月2日（火）12:00〜ローソンチケットプレリクエスト開始
・オフィシャルWebサイト：https://kiyoharu.tokyo/?lang=en https://kiyoharu.tokyo/?lang=en
・X（旧Twitter）： https://twitter.com/ki_spring https://twitter.com/ki_spring
・Instagram：https://www.instagram.com/kiyoharu_official/ https://www.instagram.com/kiyoharu_official/
＜リリース情報＞
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX
2025年2月9日に東京ガーデンシアターにておこなわれた、黒夢10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』を収録したBlu-ray（2仕様／初回限定盤・通常盤）が絶賛発売中。「少年」「Like@Angel」ほか、当日演奏された全21曲を収録。
＜清春 プロフィール＞
1994年、黒夢としてメジャーデビュー。その独創性あふれるパフォーマンスとメッセージ性の強い楽曲で人気を博しますが、その絶頂の最中、わずか4年間で突然の無期限活動休止を発表。
1999年、sadsを結成し、2000年TBS系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」の主題歌「忘却の空」が大ヒット。同曲を収録したアルバム『BABYLON』はオリコン1位を記録。
2003年、DVDシングル「オーロラ」で清春としてソロデビュー。2004年「DAVID BOWIE A REALITY TOUR」大阪公演にオープニングアクトとして出演。2020年10月には自叙伝「清春」を発刊。
2024年3月、ヤマハミュージックコミュニケーションズ移籍第1弾オリジナルアルバムをリリース。同年、デビュー30周年を記念した60本超におよぶロングツアー「debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩『NEVER END EXTRA』」を約1年にわたり実施。約20年ぶりに初期メンバーを迎えたSADSの限定復活を経て、2025年2月に10年振りの復活を果たした黒夢は、本・追加公演を合わせて17,000人を動員。同年7月より「黒夢 Zepp TOUR CORKSCREW 2025」（全10公演）を全国主要都市にて実施、9月にはライブBlu-ray『黒夢 CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR』をリリース。
現在、「TOUR 2025 天使ノ詩『LOCAL APPLAUSE PART2』」を実施中。黒夢「CORKSCREW 2025 追加公演」（2026年2月16日（月）、17日（火）＠Zepp HANEDA）も発表されています。
・清春オフィシャルWebサイト： https://kiyoharu.tokyo/?lang=en https://kiyoharu.tokyo/?lang=en
・黒夢オフィシャルWebサイト：https://kuroyume.info/ https://kuroyume.info/
清春さん
「清春 TOUR 天使ノ詩2026『余る程に楽園』」
