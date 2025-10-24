秋田朝日放送

24日昼前、東成瀬村田子内で男女４人が相次いでクマに襲われうち１人が搬送先の病院で死亡しました。事故発生からおよそ２時間後、ハンターによりクマは駆除されました。

けたたましいサイレンの音が鳴り響く東成瀬村田子内。役場からわずか３００ｍほどの村の中心部で男女４人が相次いでクマに襲われました。消防によりますと、午前１１時１０分ごろ、近くに住む人から「クマに襲われている人がいる」と１１９番通報がありました。３０代から７０代までの男性３人と女性１人が頭や顔にけがをした状態で倒れていて、ドクターヘリなどで病院に運ばれました。搬送時に30代男性１人の意識がなく、その後病院で死亡が確認されました。その他の３人は搬送時に意識はありましたが重傷とみられます。村によりますと、男女２人が畑で作業をしていたところクマに襲われ、さらに助けにいった男性２人も襲われたとみられます。警戒が続く中、午後１時１３分。現場付近で発見された体長約１ｍ２０ｃｍのメスのクマにハンターが銃を発砲し駆除しました。現在、駆除したクマが４人を襲ったクマと同じ個体か確認を進めています。一方、２０日に湯沢市中心部の住宅で発生したクマの居座りは膠着状態です。玄関先に設置した箱わなにクマが入るのを待つ対応を続けていますが、未だ捕獲には至っていません。