およそ600万円をだましとったとして逮捕された自称・祈とう師の女。自分には手に負えない悪霊がいて、有名な宗教家を紹介するなどと話し、金を振り込ませたとみられています。

上着を頭からかぶり目元を隠す女。詐欺の疑いで逮捕・送検された愛媛県西条市の無職、自称・祈とう師の渡部千登勢容疑者（58）です。

■「守護霊がいるからおはらいできる」

宮城県仙台市に住む50代の女性から、およそ600万円をだましとった疑いがもたれています。その手口とは…

警察によりますと、2人は去年の春ごろにSNSを通じて知り合い、個別のやり取りをするようになりました。被害者の女性が、家族に立て続けに不幸があったことを渡部容疑者に相談すると…

自称・祈とう師 渡部容疑者「守護霊がいるからおはらいできる」

自称・祈とう師の渡部容疑者はこう話し、テレビ電話を通じて何度か祈とうしていたといいます。

■実在する宗教家を「紹介する」とウソをつき…

そして、去年10月ごろから今年2月ごろまでの間、女性に対し…

自称・祈とう師 渡部容疑者「悪霊が悪さをしていて自分の手には負えないため、有名な宗教家に祈とうしてもらう必要がある」

“自分の手には負えない悪霊がいて”“有名な宗教家の祈とうが必要”などと話したという渡部容疑者。メディアにも取り上げられる実在する宗教家を「紹介する」とウソをつき、“紹介料”として、複数回にわたり、女性に合わせておよそ600万円を振り込ませたとみられています。

しかし、その“有名な宗教家”から一向に連絡が来ないため、不審に思った女性は今年3月に警察に相談し、事件が発覚。警察の調べに対し、渡部容疑者は…

自称・祈とう師 渡部容疑者「幼少期に神から守護霊を授かった。事実は全く違っています。宗教家に祈とうを依頼するなどは話していない」

と、容疑を否認しているということです。警察は、女性が渡部容疑者に対しほかにも支払いをしていて、被害額が1000万円を超える可能性があるとみて調べています。