武道キャスター

スタジオには、気象予報士の平島さんです。きょうは、きのうに続いて秋晴れが広がりましたね。



平島健一気象予報士

青空のもと、富山市の五福公園に行ってきました。モミジなどが少しずつ色づき始め、ハナミズキも赤い実をつけていました。



また、園内にはおよそ120本のイチョウが植えられていて、黄色く色づいた葉が日差しを受けて輝いていました。



武道キャスター

真っ青な空と黄色のコントラストがきれいですね。





平島気象予報士また、五福公園では、この時期、夜には紅葉のライトアップを行っているんです。2018年から始めていて、今年で8年目です。武道キャスター夜は、また違った美しさがありますね。平島気象予報士今年からは新たに「夜の散歩道」も始まりました。 これは、今年４月にオープンしたコーヒーショップまでの道をチューブ状のライトで照らしているんです。武道キャスター星やクロバーなどの模様もあって、かわいいですね。平島気象予報士訪れた人たちは、写真を撮るなどして楽しんでいました。訪れた人「いつもは暗くて道とか怖いんですけど、こういうのがあると安心するというか、気分が上がるかなと思います」平島気象予報士撮影していた午後8時ごろは、地面に置いた温度計で12.5度。 やはり冷え込みを感じました。この五福公園のライトアップは来月9日まで行われています。武道キャスターところで、どうして木の葉はこんなふうに色づくんですか。平島気象予報士県中央植物園によりますと、紅葉前の葉が緑色に見えるのは「クロロフィル」という色素のためです。秋になって日が短くなり気温が下がると、木々は葉を落とす準備を始めます。その時、クロロフィルが分解されて少なくなり、もともと葉の中にある「カロテノイド」という黄色い色素が見えてくるんです。イチョウなどが黄色くなるのは、そのためです。一方、モミジなどは「アントシアニン」という赤い色素が増えて、赤く見えるんです。武道キャスターきれいな紅葉になる条件はあるんですか。平島気象予報士ポイントは3つです。昼と夜の気温差が大きいこと。よく晴れて日差しがあること。ほどよく湿り気があることです。また、朝の最低気温が8度を下回ると、紅葉が進むと言われています。けさの富山市の最低気温は8.4度でした。来週にかけて、県内各地で紅葉の見頃を迎えるところが増えそうです。