ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が２４日、一般女性と結婚したことを発表した。公式サイトで結婚が報告された。

神山は所属事務所ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社を通じて「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」とした。

神山は０４年に事務所入りし、１４年にジャニーズＷＥＳＴ（現ＷＥＳＴ．）としてＣＤデビューした。今年１月には同じグループの桐山照史（３６）が元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（３７）との結婚を発表しており、グループで２人目の既婚者となる。

ＳＴＡＲＴＯ−社では、昨年、前事務所時代を通じて年間最多となる６人が結婚を報告。今年は１月に桐山、２月にＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの大倉忠義（発表当時３９歳）が、今月１４日にはＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五（４３）が結婚を発表しており、神山で４人目となった。