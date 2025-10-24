きょう発売された、こちらの手帳、ご存知でしょうか。



県統計協会が発行している「富山県民手帳」の来年版です。



富山の様々な情報が盛り込まれていて長年、県民に親しまれてきました。



しかし、発行部数の減少傾向が続いていて、今回の発売でおよそ70年の歴史に幕を下ろします。清水万梨子記者がお伝えします。



清水万梨子記者

「今年もあと2か月ほどで年末を迎える中、こちらの書店で、レジ前の目立つところに置かれているのが富山県民手帳です。この県民手帳が今回で発行を終了するということです」





およそ70年の歴史がある「富山県民手帳」。県の人口など様々な統計や行事の日程など富山の情報が詰まっています。県内の祭りや旬のすしネタを紹介するページもありますがー。来年版で発行を終えます。発売日のきょう、富山市内の書店ではさっそく県民手帳を手に取る人の姿が見られました。初めて購入した客「今回最後って聞いたもんですから、それで買ってみようかなと思って。なんか寂しい気がしますね」発行終了の背景には、部数の減少傾向があります。県統計協会 藤井孝次 事務局次長「背景とすれば、みなさんスケジュール管理というものが紙の手帳ではなくて、今だとスマートフォンとか利用される方が増えたんじゃないかというふうに思っています。本当に苦渋の決断といいますか、販売終了ということに、判断に至ったということになります」記録が残る1986年版では4万4000部でしたが、その後は減少傾向で来年、2026年版は1万3000部です。さらに、富山の統計データもインターネットで調べられるようになったことも影響しているとみています。県統計協会 藤井孝次 事務局次長「近年、特にですね、発行にかかる印刷費でありますとか、そういったものが少しずつ値上がりしてきているという状況があります。これまでも販売価格のほうに転嫁してきてはいたんですけれども、その販売数の減少をまかなうほどには、なかなか至ってなくて、作った経費を回収できなくなってきていたという状況があります」最後の発行となる来年版は特別仕様として表紙カバーに立山連峰の稜線をあしらっています。担当の藤井さんは「購入して、県民手帳がどんなものだったかを見てほしい」と話しています。来年版の県民手帳は、県内の書店やコンビニエンスストアなどで販売されています。