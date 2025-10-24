世の中のギモンを調査する「ギモン調査班」、今回は「都道府県魅力度ランキング」についてです。



10月発表されたことしの結果は、新潟県28位。「食」や「自然」など、たくさん魅力があるのに、なぜこの順位なのか。そして、上を目指すには何が必要なのか。取材しました。

■“新潟は28位” どう思う？

「魅力度ランキング」新潟県は28位。この順位、どう思いますか？



＜県内出身（30代）＞

「総合的に見て順位、妥当だよねすっごい妥当だと思う。実際、観光地どこですかって聞かれたらちょっと答えづらいっていうところはけっこうある」





■「都道府県魅力度ランキング」とは

＜富山出身（50代）＞「28位こんなもんかなって感じ。アピール力が足りないんじゃないかな県外の人たちあんまり新潟ってイメージわかないと思うな」28位は「妥当」という意見がある一方、「低い」と感じる人たちも…＜県内出身（10代）＞「魅力？低くね？もっとあるくね？」「納得いかないです悔しいです。東京に勝ちたいです。新潟は自然だけなので、もうちょっと若者が集まるような場所をいっぱい作ったらいいんじゃないかと思います」Q)新潟何位だと思う？＜県内出身（9才）＞「10位！」＜山形出身（40代）＞「佐渡、世界遺産とかあるのでもっと上でもいいのかなと思うんですけど」

民間の調査会社が毎年行っている「都道府県魅力度ランキング」。全国3万人以上の20代から70代の男女を対象に47都道府県について魅力的かどうかを5段階で回答してもらい、数値化してランキングにしたものです。新潟県はことし、28位という結果でした。



去年より2つ順位を上げていますが近年は22位から30位の間にとどまっています。



一方で、上位をみてみると北海道や京都、沖縄など常連組が毎年、ランクイン……新潟も、ここに食い込みたい！



調査会社に取材を申し込むとブランド総合研究所のトップ、田中章雄社長が応じてくれました。

■なぜ新潟は伸び悩む？調査会社のトップに聞く！

田中さん！どうして新潟県は伸び悩んでいるんですか？



＜ブランド総合研究所・代表取締役社長 田中章雄さん＞

「新潟県というのはとにかく、お米とそれからお酒と雪という3つのものが新潟県のイメージを引っ張っていたというのがあると思うんですけれども、どうしても若い人たちからはこの3つの評価がややちょっと下がっているということで」



コメ、酒、雪……どれも、新潟の代名詞ともいえますが、若い世代は他のものに魅力を感じるというのです。



例えば、お隣・山形県。去年の33位から順位を7つあげ新潟を上回る結果に。どうしてなのか……。

■順位を7つ上げ新潟を上回った山形

田中さんによると「銀山温泉」や「山寺」など既存の観光地が海外のSNSで注目。インバウンド客を中心に支持を集めたことで、その魅力を日本人が再発見するきっかけになったといいます。



＜ブランド総合研究所・代表取締役社長 田中章雄さん＞

「今まで日本人があまり気づかなかった新しい魅力を、インバウンドの方々が発掘しまして、そしてそれを全世界に伝えることで逆に日本人が見直すきっかけになった」



では、どうすれば順位が上がるのか……



ことしの調査では、「佐渡金山の世界遺産」や「スポーツの町」といった新潟の新たなイメージが高まっていたといいます。



＜ブランド総合研究所・代表取締役社長 田中章雄さん＞

「若い人たちが飛びつくようなコンテンツにもう少し加工していくとか、見せ方を変えていくとかですね、そういったことがもっと盛んに行われれば、もっともっと新潟の魅力は高まっていくのかなという気がします」