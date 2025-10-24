新フレンズ「レオ」

アピリッツ・ファンカルチャーパートナーは、Android/iOS用フレンズたちと“わくわくどきどき探検”するRPG「けものフレンズ3」にて、「手筭治虫キャラクターズ」とのコラボイベントを開催する。期間は10月30日メンテナンス終了後から11月13日14時まで。

「けものフレンズ3」と「手筭治虫キャラクターズ」のコラボイベント第2弾「けものたちの島と白獅子の王」が10月30日より開催。新フレンズ「レオ」がゲーム内イベントに登場する。

さらに本イベントでは、コラボ限定の特別なストーリーも展開。ベント報酬はフレンズのレベル上限を解放できる「麒麟のめぐみ」や「四神玉」など、豪華アイテムが多数登場する。

また、同期間では第1弾のコラボで登場した「火の鳥」、「ユニコ」が復刻登場するしょうたいも実施予定。さらに、2人の「なないろとくせい」＆「野生解放5段階目」の解放も実施される。

今回の発表に合わせ、コラボを記念したフォト「時空を超えて」がお披露目。第1弾のコラボで登場した「火の鳥」と「ユニコ」が描かれたフォトとなっており、イラストは「けものフレンズ」のコンセプトデザインを務める吉崎観音氏が描き下ろしたフレンズイラストを組み合わせた豪華仕様となっている。

火の鳥＆ユニコ

フォト「時空を超えて」 限界突破前

フォト「時空を超えて」 限界突破後

(C)けものフレンズプロジェクト２Ｇ (C)SEGA (C)Appirits FCP