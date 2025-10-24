歴史や文化など岡山県の様々な知識を問う「晴れの国おかやま検定」の表彰式が行われました。ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」の山本彰吾さんも、受験者の一人として参加しました。

【写真を見る】THE RAMPAGEの山本彰吾さんも受験 「晴れの国おかやま検定」の表彰式 「岡山をいろんな場所で盛り上げていけるように」

「THE RAMPAGE」のパフォーマーで倉敷市出身の山本彰吾さんも参加した表彰式です。「晴れの国おかやま検定」は、岡山県に愛着と誇りを持ってもらおうと毎年実施されているもので、得点が60点以上で「博士」に、90点以上で「達人」に認定されます。式では、昨年度の試験で最高得点の95点をとった遠藤隆宏さんと、団体受験で優秀な成績を収めた企業などに表彰状が手渡されました。

また、山本さんには…

（伊原木隆太岡山県知事）

「引き続き、岡山愛で広報活動のご協力をお願いします」

受験とメディアへの出演を通して検定の認知度向上に貢献したとして、感謝状が贈られました。山本さんは、自身がパーソナリティを務めるRSKのラジオ番組「YAMASHOのジモラブRADIO」の企画で、今回検定に初挑戦。みごと「晴れの国博士」に認定されました。

（THE RAMPAGE 山本彰吾さん）

「朝起きて5時間くらい参考書を読んで勉強してから仕事に行ったりとか。少しではありますけど、より岡山のことを知れたかなという気持ちはある。この岡山をいろんな場所で盛り上げていけるように精進していきたいと思います」

この後、山本さんはラジオの配信サービス「radiko」のテレビCMの撮影に臨み、エリアの魅力発信に向け多くの人にラジオを聴いてもらいたいとPRしていました。