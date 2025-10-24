アメリカ・メジャーリーグの頂点を決める戦いワールドシリーズが日本時間のあす（25日）開幕します。それを前に山本由伸投手のグッズなどを販売するショップが岡山市北区に登場しました。

【写真を見る】MLBワールドシリーズ開幕前に “岡山一番街” にショップ 山本由伸投手や大谷翔平選手のグッズなど約200種類

選手の背番号がプリントされたシャツや、チーム名がデザインされたキャップ。

岡山一番街に登場したポップアップショップには、ドジャースで活躍する備前市出身の山本由伸投手や大谷翔平選手のグッズなど約200種類が並びます。

日本時間のあす（25日）開幕するドジャースとブルージェイズによるメジャーリーグの頂点を決める戦いワールドシリーズを盛り上げようと企画されました。中にはこんなものも…。

（新田真子キャスター）

「実際に選手が試合で使ったバッドやベースなどが展示されています」

「そしてこちらのボール、山本投手が試合で投げたもので、

165万円で販売されています」

ほかにも世界で1万体限定という大谷翔平選手のボブルヘッド＝首振り人形など貴重なグッズを購入できます。

（セレクション・インターナショナル広報 渡辺昌宏さん）

「山本選手の活躍を願ってたくさんの商品を用意しました。写真撮影もオッケーですし、ご来場いただいたみなさんには楽しんでいただきたいと思っています」

このポップアップショップはあさって26日までです。