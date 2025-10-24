【放送日時】

10月24日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育むバラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨／吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン

【ゲスト】桜田ひより・佐野勇斗・伊沢拓司

【番組内容】

■「三三七拍子リレー」

4人で三・三・七拍子のリズムに合わせてお題の言葉を順番に繋いでいく！

お題が「トマト」だったら、「トマト・トマト・トマトトマトト！」

三三七拍子を3回繰り返すことできたらリズムが早くなり難度もアップ！

間違えずにどこまで言えるか！

■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究！」

現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”という

ワクワクする夢の世界を、さまざまなジャンルの専門家たちの知識を結集させ

空想上の答えを導き出せ！ニノさん的ＳＦクイズ！

Ｑ．次世代超大型ロケットで東京タワーを引っ張ったら持ち上がるのか…？

■ひらがな作文ポーカー

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

お楽しみに！