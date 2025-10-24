10月24日(金)放送 ゲスト：桜田ひより・佐野勇斗・伊沢拓司
【放送日時】
10月24日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育むバラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨／吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン
【ゲスト】桜田ひより・佐野勇斗・伊沢拓司
【番組内容】
■「三三七拍子リレー」
4人で三・三・七拍子のリズムに合わせてお題の言葉を順番に繋いでいく！
お題が「トマト」だったら、「トマト・トマト・トマトトマトト！」
三三七拍子を3回繰り返すことできたらリズムが早くなり難度もアップ！
間違えずにどこまで言えるか！
■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究！」
現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”という
ワクワクする夢の世界を、さまざまなジャンルの専門家たちの知識を結集させ
空想上の答えを導き出せ！ニノさん的ＳＦクイズ！
Ｑ．次世代超大型ロケットで東京タワーを引っ張ったら持ち上がるのか…？
■ひらがな作文ポーカー
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
お楽しみに！