九州電力が川内原発の使用済みの燃料を保管する「乾式貯蔵施設」の整備にむけ国へ申請したことを発表しました。2027年に着工し、2029年度をめどに運用を開始する計画です。



川内原発では使用済みの核燃料を水で冷却して保管するプールの貯蔵量が1号機、2号機ともに7割を超えています。2031年には貯蔵量が上限に達する見込みです。



九州電力は貯蔵する容量を増やすため、プールで冷やした使用済みの核燃料を金属製の容器に入れ、空気で冷やして保管する「乾式貯蔵施設」の整備を目指しています。





九州電力は10月24日、国の原子力規制委員会に許可の申請をしたと発表しました。（九州電力鹿児島支店立地コミュニケーション部・水口雄二グループ長）「乾式貯蔵施設について冷却に水や電源を使用しない、必要としない貯蔵方式。貯蔵方式の多様化より使用済み燃料の信頼性、運用性の向上が図れる」また、県と薩摩川内市に事前の協議書を提出したということです。（薩摩川内市・田中良二市長）「国においては厳正な審査をお願いしたいと思っているし、九州電力にたいしては、市民の皆様に乾式に関わる申請の内容を分かりやすく説明してもらうように要請した」また、塩田知事は「原子力規制員会については厳格な審査と県民への分かりやすい情報発信や説明を。九州電力には引き続き安全確保に万全を期して頂きたい」とコメントしています。新しい貯蔵施設は2027年に着工し、2029年度を目途に運用が開始される予定です。