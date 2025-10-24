SUPER BEAVER、ZOZOマリンスタジアムライブ音源全18曲配信リリース決定
SUPER BEAVERが、自身初となるライブ音源『SUPER BEAVER 20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム』を10月29日に配信リリースすることが決定した。
■『SCHOOL OF LOCK!』にてライブ音源1曲を先行オンエア
2025年6月に開催された自身初となるスタジアム単独公演『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」』の模様を収録したライブ映像作品『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』が、10月29日にリリース。これを記念し、 同日の0時よりZOZOマリンスタジアムのライブ音源が全曲配信リリースされる。
さらに、10月24日22時30分より放送のTOKYO FM/JFN 全国38局ネット『SCHOOL OF LOCK!』番組内レギュラー枠「ビーバーLOCKS!」にて、ライブ音源から1曲を先行オンエアすることが決定した。
■収録曲
1.東京(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
2.青い春(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
3.突破口(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
4.美しい日(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
5.閃光(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
6.ひたむき(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
7.主人公(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
8.人として(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
9.片想い(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
10.正攻法(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
11.秘密(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
12.東京流星群(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
13.名前を呼ぶよ(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
14.まなざし(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
15.それでも世界が目を覚ますのなら(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
16.小さな革命(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
17.アイラヴユー(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
18.切望(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
DIGITAL ALBUM『SUPER BEAVER 20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム』
2025.10.29 ON SALE
DVD＆Blu-ray『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『Acoustic Album 1』
■番組情報
TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』
10/24（金）22:30～22:55
■関連リンク
『SCHOOL OF LOCK!』番組サイト
https://www.tfm.co.jp/lock/index.html
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/