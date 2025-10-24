『with MUSIC』初のライブイベント開催決定！NEWS、DISH//ら出演アーティスト9組発表
2026年1月10日・11日・12日に東京・有明アリーナにて『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』が開催されることが決定した。
■『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』は1月10日・11日・12日に東京・有明アリーナで開催！
毎週土曜22時に日本テレビ系にて放送中の音楽番組『with MUSIC』が、初のライブイベントを開催。このたび、豪華9組の出演アーティスト（※各日、50音順）が解禁となった。
Day1には、[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//の出演が決定。日本の音楽シーンを牽引する人気バンド4組が、熱いパフォーマンスを繰り広げる。
Day2には、NEWS、そして『with MUSIC』ホストである松下洸平の出演が決定。“松増コンビ”の共演にも注目だ。
Day3には、OMI（「O」はストローク付きが正式表記）、乃紫、BOYNEXTDOORの出演が決定。ここでしか観ること、感じること、楽しむことができない異色の対バンライブが実現する。
なお、10月24日20時よりチケットぴあにて、オフィシャル最速先行の申込受付がスタート。『with MUSIC LIVE』の配信予定はないので、特別な初回ライブをぜひ会場で楽しもう。
■イベント情報
『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』
[2026年]
01/10（土）東京・有明アリーナ
01/11（日）東京・有明アリーナ
01/12（月・祝）東京・有明アリーナ
出演：
01/10（土）[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//
01/11（日）NEWS、松下洸平 and more…
01/12（月・祝）OMI、乃紫、BOYNEXTDOOR and more… ※各日、50音順
■関連リンク
『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』公式サイト
https://withmusic.live
『with MUSIC』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/withmusic/