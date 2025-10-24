『with MUSIC』初のライブイベント開催決定！NEWS、DISH//ら出演アーティスト9組発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月10日・11日・12日に東京・有明アリーナにて『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』が開催されることが決定した。

■『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』は1月10日・11日・12日に東京・有明アリーナで開催！

毎週土曜22時に日本テレビ系にて放送中の音楽番組『with MUSIC』が、初のライブイベントを開催。このたび、豪華9組の出演アーティスト（※各日、50音順）が解禁となった。

Day1には、[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//の出演が決定。日本の音楽シーンを牽引する人気バンド4組が、熱いパフォーマンスを繰り広げる。

Day2には、NEWS、そして『with MUSIC』ホストである松下洸平の出演が決定。“松増コンビ”の共演にも注目だ。

Day3には、OMI（「O」はストローク付きが正式表記）、乃紫、BOYNEXTDOORの出演が決定。ここでしか観ること、感じること、楽しむことができない異色の対バンライブが実現する。

なお、10月24日20時よりチケットぴあにて、オフィシャル最速先行の申込受付がスタート。『with MUSIC LIVE』の配信予定はないので、特別な初回ライブをぜひ会場で楽しもう。

■イベント情報

『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』

[2026年]

01/10（土）東京・有明アリーナ

01/11（日）東京・有明アリーナ

01/12（月・祝）東京・有明アリーナ

出演：

01/10（土）[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//

01/11（日）NEWS、松下洸平 and more…

01/12（月・祝）OMI、乃紫、BOYNEXTDOOR and more… ※各日、50音順

■関連リンク

『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』公式サイト

https://withmusic.live

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/

■【画像】『with MUSIC LIVE』出演アーティスト