Image: OKIBI JAPAN

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

コンパクトなバッグで出かけたいけれど、予想外の荷物が増えて困ったことはありませんか。その逆で、大きなバッグで出かけて邪魔になることもありますよね。

そんな日常のモヤモヤを解決してくれるのが、必要なときだけ容量が広がるスリングバッグ「Kangaroo Sling」です。ミニマルな見た目ながら、折りたたみ傘やペットボトルなどの持ち物を柔軟に収納でき、外出先での“しまえないストレス”から解放します。

容量を拡張できる可変式バッグ

Image: OKIBI JAPAN

「Kangaroo Sling」の最大の特徴は、荷物の量に応じてバッグ中央部を拡張できる可変収納システム。

バッグの中央に設けられた拡張スペースは、中央の伸縮ロープを操作することで素早く容量を調整できる仕組みになっており、約3秒で拡張が可能です。使わないときは畳んだ状態をキープできるため、見た目もすっきり。

Image: OKIBI JAPAN

このシステムのおかげで、折りたたみ傘やペットボトル、読みかけの本など、出先で増えがちなアイテムを無理なく収納可能です。

“スリム”なのにたっぷり入る。荷物に応じて形が変わるスリングバッグ 15,250円 【数量限定/23%OFF】カンガルースリング1点（全2色） 商品ページを見る

9つの収納ポケット＆防犯面での配慮も

Image: OKIBI JAPAN

パッと見はシンプルですが、可変機能といい内部はかなり高機能。

「Kangaroo Sling」には合計9つのポケットが備えられており、スマホやAirPods、財布、パスポートなどをすっきり整理できます。どこに何があるか一目でわかる設計だから必要な物へスムーズにアクセスでき、とにかくストレスフリーです。

Image: OKIBI JAPAN

さらに、RFIDブロック機能付きポケットや、背面にはシークレットポケットも完備。旅先や混雑した場所でも安心して使えるよう、防犯面への配慮もバッチリです。

Image: OKIBI JAPAN

それだけにとどまらず、伸縮リールキーホルダーやキャリーバッグへのセットアップ機能など、細部まで使い勝手にこだわった設計には思わず感心してしまうほど。

荷物の水濡れをブロック

Image: OKIBI JAPAN

本体素材には撥水性・耐久性を備える900Dコーデュラ®ナイロンを採用し、ホワイトも汚れ知らずなのが嬉しいところ。YKKの防水ファスナーを搭載し、中身の水濡れも防ぎます。

Image: OKIBI JAPAN

別売の「タブレットスリーブ」や「ベビーポーチ」などのモジュールを組み合わせると、使い方の幅がさらに広がる点も魅力。

特に「タブレットスリーブ」を装着すれば、13インチまでのノートPCも収納可能になり、仕事用バッグとしても活躍してくれます。「Kangaroo Sling」の必要なときだけ広がる構造と、小物を迷わず収納できる設計は、まさに毎日持ちたくなるバッグと呼ぶにふさわしい逸品です。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、プロジェクトページもチェックしてみてください。

“スリム”なのにたっぷり入る。荷物に応じて形が変わるスリングバッグ 15,250円 【数量限定/23%OFF】カンガルースリング1点（全2色） 商品ページを見る

>>【数量限定】“スリム”なのにたっぷり入る。荷物に応じて形が変わるスリングバッグ

Image: OKIBI JAPAN

Source: CoSTORY