Photo: ヤマダユウス型

すいません、バーチャル侮ってました。

毎日の健康状態や睡眠の質を計測してくれる、Oura Ring。最新世代にあたるGen 4が2025年7月に日本で発売していますが、僕も以前使っていたモデルから最新世代へと買い替えました。イエイ。

…でも、使い続けて9ヶ月ほど経ったあたりで、やけにバッテリーの減りが早い。通常使用で5日〜8日と謳ってるけれど、2日に1回は充電してくださいの通知が来るぞ!?

このままでも使えないわけではないけれど、アプデによる影響か初期不良の可能性もあるし、ひとまずサポートに連絡してみることに。

バーチャルチャットと会話

Screenshot: ヤマダユウス型

Oura Ringアプリ左上のハンバーガーアイコン→ヘルプと進むと、バーチャルアシスタントとのチャットが起動。

「あ、お問い合わせフォームじゃなくチャットボットのパターンね。ちゃんと対話してくれるのかねぇ…」と、そんな風に思ってました。

ひとまず現在のエラー状況を日本語で報告。バッテリーの減りが早いことを伝えました。ちなみに、僕は日本での発売以前に購入しており、同問題が日本国内購入時にも発生するかは不明です。

Screenshot: ヤマダユウス型

すると、リングの情報を調べるためにセッションリクエストのメールを送ったとのことで、これをスマホから承認。「あなたのリングに問題があることがわかりました」と言われ、えぇーやっぱりーー？

で、交換を希望するかと聞かれたのでYes。いま使ってるリングと同じものを送るので住所を確認して欲しいとのことで、こちらもYes。

諸々の情報を入力すると、すぐに同じリングを送るとのこと。しかも交換と言ってたけど、いま使ってるリングの返送は不要だそうな。え、こんなにあっさり解決？

すぐ届くじゃん！

Photo: ヤマダユウス型

サポートとやり取りしてから、5日ほどで新品リングが届きました。はっや！

Photo: ヤマダユウス型

うん、今使ってるリングと同じブラッシュドシルバーの9サイズですね。充電器もついてるし、フルパッケージだ。

Photo: ヤマダユウス型

ちゃんと指にもピッタリ。下の古いリングと違って傷もなく、あっという間に新品交換ができましたとさ。Oura Ringのマイアカウントの発送履歴にもしっかり記録されていました。

教訓、バーチャルチャットを侮るなかれ

今回、僕はリングの交換という結果になりましたが、ユーザーによってサポート対応の結果は異なるでしょう。なので「バッテリーに異常があるリングは交換できるよ！」と伝えたいわけではないので、あしからず。

むしろ驚いたのは、バーチャルチャットの賢さです。

こうしたサポート系は時間をかけて担当者とやり取りをするものだと思っていたので、わずか数分で決着がついたことに驚きました。日本語での対応もスムーズでしたし、すごいよバーチャル！

Photo: ヤマダユウス型

Oura Ringだけの話ではなく、AIやボット系のサポートチャットももう少し信用していいかも、と。そう思った次第でした。これこそ、サポセンがAIに置き換わるってやつなのかしら…。