ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の福田真琳（21）が24日、都内で初の写真集「MARINE」（オデッセー出版）の発売記念イベントに出席した。「見せたい自分とクリエーターの皆さんが表現してくださった自分が重なってる」とアピールし「100点です」と笑顔を見せた。

撮影は6月に2日間かけて行われた。ロケ地は長崎で「自分のルーツで思い出のある長崎で撮りたい」という思いから実現した。高校2年生までクラシックバレエに打ち込んでいた福田。撮影前にトーシューズを履いてのカットがあることを知り、コンディション作りを行った。「柔軟するところから始めた。もう一度大好きなバレエに向き合えてうれしかったです」と振り返った。

報道陣から「長崎の有名人といえば？」と聞かれると、さだまさし（73）、福山雅治（56）、川口春奈（30）の名を挙げた。そして「長崎といえば福田真琳と言ってもらえるように頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。グループの目標は「大きな舞台にファンの皆さんを連れて行きたい」と掲げ、横浜アリーナやKアリーナ横浜に立つことを誓った。