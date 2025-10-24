週4で穿きたい！【ワークマン】楽ちん × 高機能！「優秀スカート」

忙しい日もおしゃれを諦めたくない人におすすめしたい【ワークマン】の「優秀スカート」。今回は、すっきり見えが叶いやすいIラインスカートと、揺れ感が女性らしさを引き寄せるプリーツスカートをご紹介。どちらも静電気軽減加工がされているから、これからタイツを穿くシーズンには週4で穿きたくなるかも。デイリーにも通勤にも活躍してくれそうな、頼もしいアイテムをぜひチェックしてみて。

きちんと見えと機能性を叶える優秀スカート

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームスカート」\2,300（税込）

すっきりとしたIラインが美しいスカートは、忙しい日々にうれしいイージーケア素材。しかも、裏地のボタンを留めればより暖かく穿ける仕様です。シワになりにくく、静電気を軽減してくれるのもうれしいポイント。後ろはスリット入りで足さばきも軽やかで、デイリーからお仕事まで大活躍の予感。カラーはグレージュとブラック、ブラウンチェックの3色展開です。

ブラウンチェック柄を選べば一気に秋モードに

ブラウンチェックのスカートを主役に、デニムシャツを合わせた大人のカジュアルスタイル。ロゴTを仕込むことで、抜け感をプラスしてみて。足元は白スニーカーで軽やかにまとめて、テラコッタカラーのソックスを差し色にオン。秋のお出かけにぴったりなコーデに仕上がります。

動くたびに揺れるプリーツが上品さを引き寄せるスカート

【ワークマン】「レディースビンテージタフタプリーツスカート」\2,300（税込）

タフタ素材でビンテージライクな雰囲気に仕上げたプリーツスカート。たっぷり施されたプリーツが歩くたび揺れて、上品な女性らしさを引き寄せるはず。高撥水機能付きなので、穿くものに困りがちな雨の日でも頼れる存在。裏地には静電気軽減加工がされていて、タイツ合わせでも快適かも。スウェットやスニーカーと合わせてカジュアルダウンするのもおすすめです。

カジュアルアイテムと合わせても華やぐ大人プリーツ

くすみブルーのスカートに同系色のライトブルーシャツを合わせた、ワントーンスタイル。シャツはあえてインせず、ほどよくラフに着ることでカジュアルさを演出。ふんわりとしたカーディガンがやさしげなムードを添え、フェイクファーのバッグで秋冬らしいアクセントをひとさじ。カラーによって印象が変わるので、色違いで揃えたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase