Íî¹çÇîËþ»á¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÅê¼êÀï¡¡¶Ïº¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤¹10·î25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¹ç»á¤Ï¥º¥Ð¥ê¡Ö¶Ïº¹¤Î»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂè6Àï¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¤ò¡ÖÍ¸¶¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¡ÖÃæ£µÆü¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤À¤è¤Í¡×¤ÈÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥â¥¤¥Í¥í¤ò¡Ë»È¤Ã¤Æ6Àï¡¢7ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢6ÀïÌÜ¤Ç»È¤¦¤Î¤«7ÀïÌÜ¤Ç¤Ä¤«¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤Î½çÈÖ¤À¤±¤Í¡×¤È¡¢Åê¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÃíÌÜ¡£ÃæÆü´ÆÆÄ»þÂå¡¢Åê¼êÎÏ¤ò¼´¤È¤·¤¿Ìîµå¤Ç¾ï¾¡·³ÃÄ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Åê¼ê¤Îµ¯ÍÑÊýË¡¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¡Ë3»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬3¿Í¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤¬·ë¹½¶õ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»î¹ç´Ö³Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë4¿Í¡¢5¿Í¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢ºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸ß¤¤¤Ë¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÂÇÀþ¤Ë¤½¤ó¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÅÀ¿ô¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤â¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ë¡£ÀèÈ¯¤âÃæ·Ñ¤®¤âÍÞ¤¨¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ°ì¤Ä¡£¤É¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÂå¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¤Ã¤¿¤éÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÂå¤¨¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¡ÊCS¤Ï¡Ë¤«¤¿¤ä¤¹¤ó¤Ê¤ê¡£¤«¤¿¤ä¶ìÏ«¤·¤¿¡£¡ÊÅê¼ê¤Î¡ËÂå¤¨»þ¤À¤Ê¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤«¤À¤è¡×¤È¡¢Î¾´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£