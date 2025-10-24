つい先日にも日本のSNSを沸かせた“最恐”女子レスラーが日本を満喫。懐かしい“旧友”日本人レスラーとも再会を果たし、公開された2ショットに反響が寄せられている。

【画像】豪州美女レスラー×日本人男子の“イケイケ”異色2ショット

注目を集めているのはWWEで圧倒的な人気を博している“最恐女子”ことリア・リプリーだ。オーストラリア出身のスーパースターは先日日本のSNSでも「本当に存在するのか」などとそのビジュアルと豪快なプレースタイルが大バズりしたばかり。

そんなリアは日本時間10月17日と18日に日本ツアー「WWE SuperShow Japan」のために来日。後日リアはオフの時間で様々な観光スポットとグルメを楽しんでいたことを自身のSNSに複数投稿しており、「日本が大好き」とメッセージを残している。

リアは全世界のプロレスラーの“聖地”ともなっているステーキ店「ステーキハウス リベラ」にも訪れていたようだ。その模様を、数年前にWWEで活躍していた元「イケメン二郎」こと黒潮TOKYOジャパンが自身の『Instagram』で2ショットとともに報告。「2年ぶりのリアさん。リアさんは俺より3歳年下、嘘であってください」と、リベラで食事を共にしていたことを明かしている。

レアな2ショットにファンは「うお〜！リアだ！」「私の女王様」「彼女と力比べしてみたい」「なんてことだ！マミーだ！」といったコメントが集まっていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved