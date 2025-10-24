タレントの新山千春さんが、自身のインスタグラムを更新。長女・もあさんのアメリカ・ロサンゼルス（LA）でのダンサー修行を報告しました。

【写真を見る】【新山千春】長女・もあさんのLAダンス修行を報告「もあの心が動くままに自由にとことん楽しみながら 感謝の気持ちを忘れずにとことんチャレンジしてほしい」





新山さんは「ダンサーの道を選んだもあが LA🇺🇸に1人で行って、スキルアップのためのチャレンジを頑張っています！！」と、コメントを添え、１９歳の長女・もあさんとの２ショット写真をアップしました。









続けて、もあさんのアメリカでの生活について、「一合炊きの炊飯器をスーツケースに入れて持っていって自炊をしたり、毎日おにぎりを握って、節約して、Uberではなく移動はなるべくバス」と、明かしました。







また、「この🇺🇸挑戦に向けて早朝からバイトをして仮眠して、ダンサーとしての仕事やリハ！朝帰りからのバイト！の日々も続いていました」と、娘もあさんの日本での生活を明かし、「自力でお金を貯めて挑戦する今回の挑戦は覚悟が違うように感じてました」と、母としての心情を綴りました。









新山さんは、もあさんが日本を発ちロサンゼルスに到着するまで、「心配で到着しても携帯が繋がるのかとか、、一睡もできなかった」と、当時の心境を吐露。



現在は、「元気な写真や動画を送ってくれて安心させてくれたり、何より楽しませてくれてることに心から感謝してるんです！」と綴っています。









もあさんのロサンゼルスでの挑戦によって、新山さんは「自分の足でしっかり立って、自分の力で行動して、自分からコミュニケーションをとってダンスのスキルアップへの繋げるこの環境で学んだもあに会えるのが楽しみです！」と、期待を寄せました。









そして、「もあの心が動くままに自由にとことん楽しみながら 感謝の気持ちを忘れずにとことんチャレンジしてほしいなと思うんです。これからも、もあが選ぶ選択を全力で応援できることが楽しみでならないです！！」と、長女の挑戦にエールを送り締めくくりました。







【担当：芸能情報ステーション】