「with MUSIC」番組初ライブ開催決定 有明アリーナで3days・9組の出演アーティスト解禁
【モデルプレス＝2025/10/24】日本テレビ系で放送している音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜日22時〜）が、2026年1月10日〜12日に東京・有明アリーナにて「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」を開催することが決定。9組の出演アーティストが解禁された。
「with MUSIC」とは、番組ホストを有働由美子と松下洸平が務め、ファンと作る音楽番組をコンセプトに、日本の音楽の今がわかる1時間の“サタデーナイトライブSHOW”。旬なゲストのここでしか話さない本音トークとここでしか見られない“ファンと作るライブ”を届ける音楽番組で、アーティストの新しいストーリーを紡いでいる。
そして視聴者が、ストーリーの続きを生で見られるのが今回初めて有明アリーナで3days開催する「with MUSIC LIVE」。今回、9組の出演アーティストも解禁された。
Day1の1月10日には、[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//といった日本の音楽シーンをけん引する人気バンド4組の出演が決定。
Day2の1月11日は、NEWS、アーティストとしても活躍する「with MUSIC」ホスト・松下の出演も決定。“松増コンビ”も見どころだ。
Day3の1月12日では、異色の対バンライブが実現。OMI（※「O」はストローク付き）、乃紫、BOYNEXTDOORといったここでしか見ること、感じること、楽しむことができないラインナップとなっている。
なお、本公演は配信を予定していないという。（modelpress編集部）
開催日時：2026年1月10日（土）開場16：00／開演17：00（予定）
2026年1月11日（日）開場16：00／開演17：00（予定）
2026年1月12日（月・祝）開場16：00／開演17：00（予定）
会場：有明アリーナ
出演：
2026年1月10日（土）
[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//
2026年1月11日（日）
NEWS、松下洸平 and more…
2026年1月12日（月・祝）
OMI、乃紫、BOYNEXTDOOR and more…
