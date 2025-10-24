プロ野球・ヤクルトは24日、1巡目指名で交渉権を獲得した法政大・松下歩叶選手との指名挨拶を行いました。

緊張の面持ちで挨拶を終えた松下選手は「今日になって実感がわいてきた」と笑顔。ヤクルトで目標としている選手については、山田哲人選手と村上宗隆選手の名前をあげ「チームメートやファンの方に愛されて、チームを勝利に導けるようなバッターになりたい」とその理由を語りました。さらに池山隆寛監督については「同じ右バッターとしてすごくホームランを打って長く活躍された方」と印象をコメント。「池山監督の記録を超せるように頑張りたい」と語りました。

会見では“どういうプロ野球選手になりたいか”という質問も。松下選手は「息の長い選手を目指して。小さい子であったり、野球少年・野球少女だけではなくて、同世代、さらには年上の方にも愛してもらえるような選手になりたい」と語りました。

この“愛される選手”という点には、法政大の監督や、青木宣親GM特別補佐も言及。

青木GM特別補佐は「好青年」と松下選手の印象を語り、「プレーを見ていて“何とかしようという気持ち”とか“諦めない気持ち”とかがすごく出ていた。それを野球を通して感じたので。人間的な部分がプレーに出る選手って、そうはいない。これからももっと伸びていく選手だと思いますし、チームを引っ張っていく選手になってほしいという思いを持って指名しました」と明かしました。