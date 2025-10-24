元尼神インター誠子、手作りジャム公開に反響「素敵な生活」「料理上手で憧れる」
【モデルプレス＝2025/10/24】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が10月23日、自身のInstagramを更新。手作りジャムを公開した。
【写真】36歳女性芸人「本格的」手作りルバーブジャム披露
誠子は「ルバーブで手作りジャム」と記し、ガラス容器に入った手作りのルバーブジャム、材料の写真、ジャムを煮込んでいる途中の鍋の様子を公開。さらに綺麗に形作られたフライパンの中の出し巻き卵も披露し、「だし巻き玉子はフライパンで焼きます」と綴った。
この投稿に、ファンからは「素敵な生活」「料理上手で憧れる」「ジャムまで作っちゃうのすごすぎる」「本格的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆誠子、手作りジャム公開
◆誠子の投稿に反響
