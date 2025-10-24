ワールドシリーズ前日にメディア対応

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手の周囲には今年も驚異の人だかり。大谷が埋もれてしまった光景に、日本のファンからも「大谷選手を探せ」「チラッとキャップが見える…かな？」と驚きの声が上がっている。

人、人、人……。今年も抜群の注目度だ。ブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センター内で行われた恒例のメディアデー。大谷の周りには日米カナダなど各国の報道陣が集結した。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は人だかりの外側に陣取ってしまったようで、自身のXに大谷の姿が埋もれてしまった写真を投稿。「ショウヘイ・オオタニはここのどこかにいる」と投稿した。

日本のファンからも「チラッとキャップが見える…かな？」「大谷選手を探せ」「大混雑」と驚きのコメントが並んだ。

ロイヤルズで今季32本塁打113打点をマークし、今回はMLB公式のWS特派員として囲み取材に入ったビニー・パスカンティーノ内野手も圧倒されたよう。自身のXで大谷に質問できたことを明かしつつ、「全メディアに踏みつぶされかけたが、実現できた。いまのところなんて日だろう。メディアデーはガチ」と唖然としたようにつづっていた。

カナダの放送局「スポーツネット」によると、約60人の報道陣が大谷のもとに殺到し、「真っ先に駆け寄ろうと走る人」「声を聞くほど近づけず諦める人」「近づこうとしてぶつかって謝る人」など人だらけで混乱した様子だったという。



（THE ANSWER編集部）