「迷子の息子が見つかったよ！」おもちゃ売り場に走ってきた夫。次の瞬間、夫が息子にブチ切れて！？
子どもは時に予測不能な行動をとることがありますよね。
そんな子どもに怒った夫ですが、そもそもの原因を確認してみると……？
筆者の友人A子さんから、出先で起こった困ったエピソードを聞きました。
悪いのは誰！？
無事に見つかって本当に良かったですね。
子どもから一瞬たりとも目を離してはいけないと、改めて実感させられます。
【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：みらいぬ
FTNコラムニスト：ichika.K
2児の育児を機に、ママの悲喜こもごもを描くライターとしての活動をスタート。子育てメディアなどの執筆を経て、独立し現在はltnでコラムを連載中。大手企業の総合職でのOL経験、そこから夫の単身赴任によりワンオペでの育児を行った経験から、育児と仕事を両立するママの参考になる情報を発信すべく、日々情報をリサーチ中。