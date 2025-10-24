「黒ラベル」らしい“生のうまさ”をさらに研ぎ澄ませた「サッポロ生ビール黒ラベル EXTRA THINK」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番の「黒ラベル」と飲み比べ、その味わいとペアリングについて紹介します。

サッポロ生ビール黒ラベル EXTRA THINK

アルコール成分：5.5%

原材料：麦芽（外国製造又は国内製造（5％未満））、ホップ、米、コーン、スターチ

独自開発の「旨さ長持ち麦芽」を使用。氷点下で熟成することで雑味を低減し、さらに高発酵度により爽快な喉ごしを実現。何杯飲んでも飲み飽きない、黒ラベルらしい「生のうまさ」はそのままに、研ぎ澄まされたうまさを追求している。

定番の「黒ラベル」と飲み比べ

「スタンダードの『黒ラベル』よりも、アルコール度数が0.5％だけ多いんですね。それもあってボリュームを感じるものの、のどごしがシャープで余韻までよりすっきりしているため、”ドンシャリ”感も増したキレのある黒ラベルになっていると思います。

飲み比べると、スタンダードの『黒ラベル』のほうがコクや甘みを感じられ、全体的にまろみがあるようなおいしさ。『EXTRA THINK』はソリッドで、のどの奥から脳天まで冴えわたるような感じ。夏であればキンキンに冷やして、キュッといきたくなるビールですね。

とはいえ、このボリューム感は、秋冬でも大活躍するはず。濃厚な料理や鍋などにもよく合うと思いますよ。」（中山氏）

青：黒ラベル EXTRA THINK

黄：黒ラベル

■黒ラベル EXTRA THINK

キレ：4.5 コク：2 苦み：2 甘み：1 香り：1.5



■黒ラベル

キレ：4 コク：2 苦み：2 甘み：1.5 香り：1.5

