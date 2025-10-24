うひゃー！ めっちゃかわいいーー♡【3COINS】実用性もバッチリ◎「インテリア雑貨」

お部屋のドア周りに使える「インテリア雑貨」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場。温もりある可愛い見た目ながら、実用性も兼ね備えた便利アイテムでもあるよう。取り入れるだけで華やか & 快適な暮らしを叶えてくれそうです。立体感のあるフラワーモチーフのアイテムで、見映えの良い空間を演出しませんか？

差し込み不要で設置できる「ドアストッパーフラワー」

窓から入ってくる風や、当たった反動で閉まってしまうドアを、ストッパーとして押さえてくれる便利なこちら。鉢植えに咲いたフラワーモチーフの置物は、モコモコとした温もりある質感が映える可愛らしいデザインです。お値段は\880（税込）。公式サイトによれば「約1kg」あるらしく、隙間に差し込む手間なく置くだけでOKな手軽さも魅力的です。

ストレスなく開け閉めできそうな「ドアノブカバーフラワー」

ドアノブ部分に取り付けられるこちらも、同じくモコモコな質感が映えるフラワーモチーフ。シンプルなドア周りに、ナチュラルで可愛らしい雰囲気をプラスしてくれそうです。お値段は\660（税込）。公式サイトによると「壁への衝突防止」のほかに「静電気防止」にも役立つらしく、ストレスなく開け閉めできそう。各お部屋のドアに取り付けて統一感を持たせるのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino