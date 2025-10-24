青木裕子、夫・ナイナイ矢部の誕生日をお祝い 子どもたちとのケーキ作りに「素敵なお子さんに奥様」「お父様とても幸せですね」
元TBSアナウンサーの青木裕子が、24日までにインスタグラムを更新。夫の「ナインティナイン」矢部浩之の誕生日を子どもたちと祝ったことを報告した。
【写真】パパのためにケーキ作りを頑張る子どもたち
青木は「ハッピーバースデー。今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました。息子たちからは手作りケーキのプレゼント。誕生日当日はちょっとだけ手作りケーキに似ているお花のケーを」とつづり、子どもたちとケーキを作る様子を収めた写真を披露。スポンジに生クリームを絞ったり、チョコレートのプレートに「パパ」の文字を書いたりする子どもたちがかわいらしい。
コメント欄にはファンから「素敵なお子さんに奥様です 感動してます」「お父様とても幸せですね」「矢部さーんおめでとうございます！ とても美味しそうに出来てますね」など、祝福の声が集まっていた。
■青木裕子（あおき ゆうこ）
1983年1月7日生まれ。埼玉県出身。高校生時代から雑誌の読者モデルとして活動。大学卒業後の2005年にアナウンサーとしてTBSに入社。『サンデージャポン』などの人気番組に出演した。2012年末にTBSを退社。翌年3月にはお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之と結婚し、2014年に第1子男児を、2016年には第2子男児を出産している。
引用：「青木裕子」インスタグラム（@yukoaoki_official）
