ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」の福田真琳（まりん）が２４日、都内で初写真集「ＭＡＲＩＮＥ」の発売記念イベントを開催した。

約４年にわたるアイドル生活で初の一冊に福田は「クリエイターの皆さんと写真集を作るお話をいただいたときは私で務まるのかなという思いがあったけど、このような機会をいただけてうれしい。『すごく良かったよ』って言葉だったり『ありがとう』という言葉をいただいてうれしかったです」と笑顔。「一つひとつの写真に物語がある気がしている。自分が感じた音だったり光の当たり方だったり一つひとつが全然違う雰囲気だったり世界観が詰まっていると思います」とアピールした。

撮影は地元・長崎で行い「私の行ったことない長崎のスポットにも行きました」と回想。思い出を問われると「古本屋でも撮影したんですけど、お店の方とお話ししてお掃除のお手伝いをしたりした。地元の方と交流しながら撮影できたのはすごく思い出になっています」と明かした。

さらに「喫茶店に入ると私のファンの方がいて、バッタリ会いました」と告白。「私のキーホルダーとかアクリルスタンドを持ち歩いてくださっていてうれしかったです」と声を弾ませた。

長崎では歌手のさだまさし、福山雅治ら日本を代表する著名人も多数輩出している。自身も名乗りを上げ、「長崎といえば福田真琳と言ってもらえるように頑張っていきたいと思います」と誓っていた。