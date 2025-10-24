『霧尾ファンクラブ』2026年にサテライト制作でテレビアニメ化 キャストに稗田寧々、若山詩音、梶原岳人
地球のお魚ぽんちゃん氏による一方通行ラブコメディー『霧尾ファンクラブ』が2026年にテレビアニメ化されることが発表された。メインキャストとして三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、霧尾賢役を梶原岳人が演じる。あわせて、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
【場面カット】作画いいかも！『霧尾ファンクラブ』ティザーPVより
原作は、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品。『このマンガがすごい！2024』オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、2025年4月には実写ドラマ化もされた。
実写化と同時にアニメ化企画も発表されていたが、今回あらためてテレビアニメ化が正式に発表となった。今回の発表に際し、地球のお魚ぽんちゃん氏からコメントも寄せられている。
アニメーション制作はサテライトが担当。監督は外山草氏、シリーズ構成・脚本は皐月彩氏、アニメーションキャラクターデザインは林奈美氏が務める。
ティザービジュアルでは、光あふれる教室の中で藍美と波が霧尾をこっそり想う様子が描かれており、黒板には作中のキャラクターやセリフが書き込まれ、ポップな印象に仕上がっている。
ティザーPVでは藍美と波の新録セリフが初公開。原作でもおなじみの「霧尾くんと○○したい」エンドレス耐久レースに挑む2人の様子が描かれており、作品の世界観を楽しめる内容となっている。
あわせて、公式サイトをはじめ、公式X、Instagram、TikTokもオープン。公式Xでは情報解禁を記念したキャンペーンも開催中。
■コメント
【原作 地球のお魚ぽんちゃん】
「霧尾ファンクラブ」がアニメになります！この作品を描き始めたときはアニメ化の想像すらしていなかったので、感無量です。アニメになるような作品を描いた過去の自分と、それを支えてくれた読者のみなさまを褒め称えたいです！誇り〜！そしてそれ以上に、アニメ化に関わってくれたすべての方へ心からの大きな感謝を送ります。素晴らしいキャストさん・スタッフさんが一丸となって作ってくれているので、放送を楽しみにお待ちください！
【三好藍美役 稗田寧々】
三好藍美を演じさせていただきます、稗田寧々です。………こう名乗れることが本当に幸せです!!とにかくまず「霧尾ファンクラブ」は原作が本当に素敵でして……読み進めるほどそのおもしろさにのめり込み、オーディションが近づくにつれて愛が増していき、もう胸がいっぱいで最早苦しいまでありました（笑）。なので藍美役に決まった連絡をいただいた時は、うれしすぎて泣いてしまいました！こんなにもギャグで青春な作品と役柄は初めてで、毎話いつも新鮮で楽しく、藍美を通じて今までにない表現や感情をたくさん引き出してもらいました。原作ファンの皆さんはもちろん、誰かや何かを愛したことがある全ての人に、いやそうでない人にも!!ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいです!!よろしくお願いいたします!!
【染谷波役 若山詩音】
染谷波役を演じさせていただきます、若山詩音です。「そめや」じゃないよ、「そめたに」だよ。まず、大好きな「霧尾ファンクラブ」という作品のテレビアニメ化に関わることができて、本当に本当にうれしいです。学生ならではの時間の流れと、オタクならではの荒ぶりと、好きだからこその悩みと…私たちのリアルがそこにある。そして、それを見てクスッとできて元気をもらえるのが、この作品の特徴であり、多くの人を惹きつけるところであると思います。この作品の素敵なところを、お芝居の部分でしっかりと視聴者の皆様にお伝えするために、一生懸命頑張ってまいります。波は、あまり動揺しない、何事もそつなくこなすタイプの女の子で、独特なノリの藍美ちゃんと楽しく毎日を過ごしています。そんな彼女がどんな物語を織りなすのか…ぜひ見届けていただきたいです。
【霧尾賢役 梶原岳人】
霧尾賢役を演じさせていただきます梶原岳人です！「霧尾ファンクラブ」、とにかく最高の作品です。青かったり、絶えないギャグの応酬におなか痛くなったり、甘かったり、“ほろ”じゃ済まないくらい苦かったり、かと思えば温かさに涙が出てきたり…とにかくこの作品に触れることでいろんな感情が押し寄せてきます。ぽんちゃん先生の描くキレキレハイセンス世界に踊らされて驚かされています。でもそれがなんとも心地よいのです。
アフレコも一筋縄ではいきませんでした。でもたくさんたくさん想いと心を霧尾に込めました。本当に多くの皆さんに観ていただきたいです、いや、絶対観てください!!
