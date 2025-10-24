◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子 第１節 大阪Ｂ ― サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）

昨季王者のサントリーは、昨季レギュラーシーズン１位・大阪Ｂとアウェーで対戦した。

第１セットでサントリーは新主将の高橋藍、デアルマス・アライン、２１８センチのムセルスキー、小野寺太志、柏田樹、新加入のセッター関田誠大、リベロ小川智大が先発。大阪Ｂは新主将の西田有志、成長株の甲斐優斗、大砲・ロペス、山内晶大、エバデダン・ラリー、セッターにフランス代表で五輪連覇のブリザール、リベロは山本智大が先発した。

サントリーは３―３から新主将の藍がバックアタックを突き刺すと、セッター関田を指さし雄たけび。観客も大歓声を上げた。レフトからも立て続けに決めた。セット中盤にはセッター関田と、相手セッターのブリザールのトスワークにも９０００人超の観客がわき、激しいラリーを演じた。ムセルスキーのライトからのスパイクも攻撃の軸となり、セット終盤まで競り合ったが、サントリーが先にセットポイントを握り、最後は相手のスパイクミスで第１セットを先取した。