林遣都出演で描かれる親子の感動ストーリー 霜降り明星・せいや“石川晟也”としてのデビュー曲MV公開
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、本名・石川晟也（いしかわ・せいや）名義でアーティストデビューを果たした。デビュー曲「オカンのLINE」がきょう24日に配信リリースされ、同日ミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオには俳優の林遣都が出演している。
【動画】霜降り明星・せいや“石川晟也”としてのデビュー曲「オカンのLINE」ミュージックビデオ
同作は、親との時間が年を重ねるごとに薄れていくことをテーマにした楽曲で、石川が初めて全編の作詞を手がけた。母との日常のやり取りをきっかけに生まれたという歌詞は、「この人生であと何回会えるんだろう」とふと思った瞬間の感情を出発点に、幼い頃の思い出や胸を締めつけるような感情をやさしいメロディに乗せて描いている。サビには温かさとノスタルジーがにじみ、“オカンあるある”に共感できる内容になっている。
ミュージックビデオでは、林がふと母を思い出す一人の男性を演じ、団地の前を歩く姿や、幼少期の記憶が重なる印象的なシーンが続く。ラストでは久々に母と再会し「ただいま」と照れくさく声をかける場面が描かれ、手を取り合う親子の姿が余韻を残す。石川本人も出演しており、林の物語と呼応するように公園を歩く姿が挿入されている。
林は出演の理由について「霜降り明星さんが元々好きでよく拝見しており、せいやさんの歌唱が話題になっていたのを知っていました。たまらない歌声だなと思っていました。そんな中でのオファーだったのでとても嬉しかったです」と語り、楽曲については「こういう歌を歌ってほしかった。自分にも共感するところがあり、刺さりました」と感想を寄せた。
石田監督も「霜降り明星さんのファンだったので、せいやさんのアーティストデビュー曲のMVを監督させていただき、大変光栄でした」と語っている。
デビュー当日の今夜10時35分からは、YouTubeのイニミニCHにて生配信も実施予定。石川晟也としての新たな一歩を踏み出した特別な夜を見届けたい。
▼石川晟也 コメント
人生で初めてぜんぶ作詞しました。
親に会えてない大人に刺さる歌です。
林遣都さんの表情も最高でした。
MV見て僕も感動しました。
▼石田清志郎監督 コメント
霜降り明星さんのファンだったので、せいやさんのアーティストデビュー曲のMVを監督させていただき、大変光栄でした。
「人生を変えたコント」も拝読していたので、せいやさんの母への想いをより一層感じ、楽曲を聴いたときは感動すると同時に、身の引き締まる思いでした。
出演の林遣都さんは、母への想いを繊細に演じてくださり、この静かなドラマと楽曲の世界を丁寧に繋いでくださいました。
忘れていた母への想いを思い出せる、そんな映像になっていると思います。
皆さんも、オカンに会いに帰ってください。多くの人に届きますように。
