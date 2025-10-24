日テレ『with MUSIC』初のライブイベント開催決定 NEWS、松下洸平、BOYNEXTDOORら出演へ
日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜 後10：00）が、初めてライブを開催することが決定。2026年1月10日、11日、12日の3日間にわたって、東京・有明アリーナで『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』を開催する。
【写真】豪華！『with MUSIC』初ライブに出演するアーティスト
同番組は、番組ホストを有働由美子・松下洸平が務め、「ファンと作る音楽番組」をコンセプトに日本の音楽の今がわかる1時間の“サタデーナイトライブSHOW”。旬なゲストのここでしか話さない本音トークと、ここでしか見られない“ファンと作るライブ”を届ける音楽番組となる。そして、視聴者が、ストーリーの続きを生で見られるのが今回のライブとなる。
今回、豪華9組の出演アーティストが発表された。1月10日（DAY1）は日本の音楽シーンをけん引する人気バンド・[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//、11日（DAY2）はNEWS、松下、12日（DAY3）はOMI、乃紫、BOYNEXTDOORが出演する。DAY2とDAY3の出演者は「and more」となっている。
