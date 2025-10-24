◇スピードスケート 全日本距離別選手権 第１日（２４日、長野・エムウェーブ）

来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンの国内開幕戦で、男子５００メートルの日本記録保持者・新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒９８で５位に入り、この種目で５枠あるＷ杯前半戦代表に滑り込んだ。

４月に沖縄・石垣島での個人合宿中に交通事故に遭い、顔面骨折などの大けがを負った。２３日の前日練習では右内転筋を痛めたが、五輪につながる前半Ｗ杯代表を意地でたぐり寄せた。

昨季３月も練習中の転倒により腰椎を骨折したが、その後の全日本距離別選手権男子１０００メートルで国内最高記録（１分８秒３３）でＶ。似たような状況になったが経験を力にした。新濱は「悔しさをというよりはこのアクシデントが起きた原因を追究しないといけない。でも、今でできることは昨日のうちに全部やりました。最低限５番というところだけは考えていたので、そこだけどうにかいけるようにと。早い段階で悪いものを全部、消化していると考えて。乗り込えるべきだと思う。前向きにやっていきたい」と強い思いを吐露した。