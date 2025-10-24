ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ、自然の中でのキス「素敵なケミ」「大好きだった」 韓国ドラマ『マイ・ユース』最終話配信で「Goodbye」
韓国の俳優ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演する韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』の放送局JTBCの公式インスタグラムが24日までに更新され、キスシーンなどが公開された。
【動画あり】ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ、自然の中でのキス
同作は、ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演を務める青春ロマンス作品。自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いている。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなっている。日本ではFODで配信中。
17日に最終回を迎えた同作。投稿では「いよいよ完成した青春の1ページ、次の章も輝く物語でいっぱいになります。Goodbye」とのメッセージとともにソン・ジュンギ＆チョン・ウヒの自然の中でのキスや学生時代、タキシード＆ウエディングドレス姿でのシーンを掲載。イ・ジュミョン、ソ・ジフンらの出演シーンもアップしている。
この投稿にファンからは「大好きだった」「素敵なドラマをありがとう」「最高の韓ドラだった」「素敵なケミ」「最終回泣きました」と反響が集まっている。
