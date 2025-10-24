¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¸©Î©¹â¹»Ä¹Ää¿¦¡¡¿·³ã¡¢Åð»£¤Ç¶µÍ¡ÌÈ¿¦¤â
¡¡¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¿¦Ì³¾å´Ø·¸¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Î©¹â¹»¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¹»Ä¹¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Î©º´ÅÏÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤ÎÂ¼»³µ®Ç·¶µÍ¡¡Ê44¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹»Ä¹¤Ï8·î¡¢½÷À¤È2¿Í¤Ç²ñ¿©¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Åö»þ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¶µ°Ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡ÖÅÓÃæ¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤¬¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¼»³¶µÍ¡¤Ï5·î¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÅð»£¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡£Èï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½÷À¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£