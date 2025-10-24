¡ÚÃæÆü¡Û»ØÌ¾¸å¤¹¤°¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃæÀ¾À»µ±¤Î¤â¤È¤òË¬Ìä¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡È°®¼ê¡É¤ò¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤ÏÁ°Æü23Æü¤ÎÌë¡¢1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¤È¤Î»ØÌ¾°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÌ¾¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤°Âç³Ø¤òË¬¤ì¤¿ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡£¡Ö¶á¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤â¤¤Ã¤È»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡¢Áá¤¯¿²¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Âç³Ø¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÅöÆü¤¹¤°¤ÎË¬ÌäÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¾Åê¼ê¤È¤«¤¿¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ÇÁü¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ°®¼ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¼ê¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡£¼ê¤¬Âç¤¤¤¡¢¾®¤µ¤¤¤«¤é¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦½ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´üÂÔÄÌ¤ê¤À¤Ê¡£´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾Åê¼ê¤â¤³¤ì¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Öº£¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Ï2011Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎB¥¯¥é¥¹¤ò·Ð¸³¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤ÏÃæÀ¾Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Á±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÀ¾¤¯¤ó¼«¿È¡¢ÃæÆü¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤Á¤í¤óÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤«¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£