指原莉乃「これはあっぱれ」ロッテの“フルーツショコラ”を絶賛「ほんと専門店だ」「すごい」

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『おいしいチョコと激甘恋バナ【メロ男】』という動画を公開。ロッテ『プレミアムガーナ』シリーズのPR動画の中で、7種類のチョコレートを試食し、感想を話す様子を公開してくれました♪今回はこの中でも、特に指原さんが絶賛した季節限定の商品をご紹介します！

動画内で指原さんは、“専門店クオリティに仕上げたチョコレートでありながら、身近でワンコインで買えるチョコレート”として展開されている『プレミアムガーナ』シリーズについて、「本当にハイクオリティ」とコメントしつつ、試食を開始。

◼︎完熟巨峰のフルーツショコラ

ロッテ / プレミアムガーナ フルーツショコラ ＜完熟巨峰＞

ガーナミルクと、完熟巨峰のみずみずしい果実感がマッチした一粒ショコラ。完熟巨峰とホワイトチョコのショコラソースが中からとろ〜りあふれ出す贅沢な一粒！

指原さんは、まず香りを嗅ぐと「もうめっちゃブドウの香りする！」と言い、一口齧ると「待って、これはあっぱれだわ」「これめっちゃ美味しいです」と驚いた様子。

◼︎本格的な味に驚き！

さらに指原さんは、「私が毎年行くチョコレートの祭典でも、果汁ソースがとろっと系のものってやっぱ人気なんですよ」「これかなりそれを思い出すっていうか、ほんと専門店だ」「ほんとあの味やで、みんな」「すごいっ」と本格的なお味だと太鼓判。

そして、「推定1位」と話していた指原さんは、7種類全て食べ終わった後も個人的TOP3にこちらを選んでおり、“特にお気に入りの商品”だと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、指原さんが、この他にも『プレミアムガーナ』シリーズの数々を試食する様子を紹介。ぜひチェックしてみてくださいね♪