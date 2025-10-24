​​エミリン「ちゃんとサラサラ」時短アイテムでも効果を実感！おすすめのヘアケアアイテム

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【５万円超え】プラザを貸し切って好きなだけ買い放題したら大爆買いしちゃったけど今日も楽しいから全然OK！』の動画を投稿。お買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムも！

■シャンプー＆トリートメント

動画内に登場したのはこちら！

cocone/クレイクリームシャンプー 税込3,780円円（公式サイトより）

トリートメント不要で、1本で時短になるクリームシャンプー。

店内でこちらを見つけた大松さんは「これも大好きなんですけど」とコメントしながら紹介。

続けて「これ超おすすめ」「8役1本でできますみたいな感じで」とこれ一つで髪や頭皮のケアができる手軽さを評価！

また、大松さんは別の類似商品を使用した際について「私の中で、なんか正直」「まあしょうがないか、みたいなこと多かったんですけど」「本当にこれちゃんとサラサラになるんですよ」と納得いかないものも多かった中、こちらは効果を感じたともコメント。

続けて、価格について「ちょっといいお値段」「ただこれ1本でいいって思ったら、まあまあ悪く無いか」「私はこれで十分」とプチプラでは無いものの、納得いく価格だとも語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。