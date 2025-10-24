子守りをするシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「本当に尊い」「なんて頼もしいの」「母性がすごすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2頭のシベリアンハスキーに育てられた赤ちゃん→まさかの『本当の親子みたいな関係』】

赤ちゃんが大好きなわんこたち

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんの家では、2人目のお子さんが産まれたばかり！シベリアンハスキーの『もん』ちゃんと『にこ』ちゃんも、毎日子育てのサポートをしているといいます。

この日、2頭がやってきたのは、赤ちゃんのために設けられた「子供部屋」。大好きな赤ちゃんの様子を見たくて、部屋まで入ってきたのだといいます。

ママが寝かしつけをしている真っ最中でしたが、2頭は心配でウロウロ歩き回っていたそうです。赤ちゃんの可愛い寝顔を見ると、2頭も安心した模様。ニッコリ笑顔で赤ちゃんのお昼寝を見守っていました。

ワンプロが始まっちゃった！！

しかし、ほっと一安心した2頭は、ついついテンションが上がり過ぎてしまったようです。寝ている赤ちゃんの隣でワンプロが始まってしまったのでした。シベリアンハスキー2頭のワンプロは、なかなかの迫力…。投稿主さんは、2頭を部屋から出すことにしたそうです。

しばらくすると、落ち着いたもんちゃんが扉の前で待っていました。一方、にこちゃんはまだ元気が有り余っている様子。そこで、ひとまずもんちゃんだけを子供部屋に入れたといいます。

赤ちゃんと上手に距離を取りながら見守ることが出来たもんちゃんは、階下にいるにこちゃんに誇らしげな視線を送っていたとか…！

触れ合う2人の姿に心温まる

もんちゃんの優しい寄り添いのおかげか、赤ちゃんはベッドでリラックスしていたそうです。それでも赤ちゃんが心配なもんちゃんは、ベッドの汚れを気にして舐めたり、裏側までチェックしたりと至れり尽くせり。まるで本当のお母さんのような気配りに、思わず頬が緩みます…♡

最近、赤ちゃんがもんちゃんやにこちゃんを認識しているような素振りを見せることも増えたのだとか。優しい2頭に見守られて、赤ちゃんもスクスク成長していくことでしょう！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「優しく見守って接してる姿が素敵」「本当に立派なお兄ちゃんですね」「私までほっこりしてしまいました」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」には、もんちゃん＆にこちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。