おばあちゃんに「孫への近寄り禁止令」を出されていた犬が、初めて孫と触れ合ったら…まさかすぎる「尊すぎる光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4400回再生を突破し、「やさしい…」「もう解禁」といったコメントが寄せられています。

【動画：おばあちゃんに『孫への近寄り禁止令』を出されていた犬→初めて触れ合った結果…】

「近寄り禁止令」発動中

Instagramアカウント「fuku2291_dai2279」に投稿されたのは、柴犬の男の子「福」くんが、初めてお孫さんと触れ合った時の様子。福くんはおばあちゃんから、お孫さんへの「近寄り禁止令」を出されていたのだそう。

「近寄り禁止令」が出された理由は、お孫さんと触れ合ったら「福くんが喜びすぎてガブガブしてしまう」と思っていたからなのだとか。

初めての触れ合い

しかし、実際にお孫さんと福くんが触れ合ってみると、なんとも穏やかな空気が流れます。しゃがんでいるお孫さんの前で、福くんはフセをしながら触れ合いを楽しんでいる様子。

お孫さんは両手を広げていて、福くんはその手の匂いをクンクン。「ガブガブしちゃうかも」というのは、おばあちゃんの「思い込み」だったようです…！

「禁止令」解除！

匂いチェックの後は、お孫さんのお顔をクンクンしている福くん。終始優しい福くんの対応に、おばあちゃんも「近寄り禁止令は解除だね」とのこと。

初めて触れ合ったとは思えないほどに、まったりと落ち着いた空気感の2人。「近寄り禁止令」が解除された2人の、今後の関係が楽しみになってしまいます。

投稿には「やさしい…」「もう解禁だね」「お互いにちゃんとわかって接してますよね」「素敵な光景」「ほのぼの」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

福くんたちの愉快な日常は、Instagramアカウント「fuku2291_dai2279」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuku2291_dai2279」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。